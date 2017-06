Hüfingen Seniorenausflug ist ein Dauerbrenner

Hüfingen. Denn seit im Jahr 1995 der damalige Bürgermeister Anton Knapp diese gemeinsame Tagesausfahrt ins Leben gerufen hat, hat sich diese zu einer echten Erfolgstour etabliert. Viele schöne Ausfahrten mit vielen bleibenden Erlebnissen wurden seither in alle Himmelsrichtungen durchgeführt. Dies fördert die Gemeinschaft und das Zusammenleben der älteren Bürger von Hüfingen.

Bisher hat Anton Knapp alle Touren begleitet. Nun wurde die Führung an seinen Nachfolger Michael Kollmeier weitergereicht. Am 4. Juli führt der diesjährige Ausflug 60 plus an den Bodensee, wo die Mitfahrer einen schönen Tag mit allerhand Programm erwartet. "Ich freue mich sehr auf diesen Tag und habe auch persönlich am Programm mitgewirkt. Als besonderes Schmankerl werden wir unter anderem ein Hopfengut in Tettnang und eine kleine spannende Brauerei kennenlernen", verrät Michael Kollmeier.

Hüfingen hat mit seinem städtischen Ausflug 60 plus vor über 20 Jahren eine Vorreiterrolle eingenommen. Von vielen anderen Städten und Gemeinden wurde diese Idee nach und nach übernommen. "Wir haben den Ausflug mit einem Bus unternommen, doch die Jahre danach waren stets schnell zwei Busse bis auf den letzten Platz voll", erinnert sich Anton Knapp, der immer die Tour anhand von Angeboten und Erlebnissen plante, zusammenstellte und öfters die Strecken sowie die Lokale zum Einkehren selbst testete.