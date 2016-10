Hüfingen Seit einem halben Jahrhundert im Ehehafen

Den Dankgottesdienst um 14 Uhr zelebriert Pfarrer Andreas Huber. Musikalisch gestaltet wird die Messe von Musikkapelle und Männergesangverein.

Auf den Tag genau vor 50 Jahren, am Kilbig-Samstag, haben sie sich in der Kirche St. Peter und Paul in Hausen vor Wald das Ja-Wort gegeben.

Rudi Teichner ist 1947 mit Eltern und Geschwistern aus dem Sudetenland nach Hausen vor Wald gekommen. Sein Vater hat sich als Schneider in Hausen selbstständig gemacht und Rudi ist beruflich in seine Fußstapfen getreten.