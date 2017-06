Hüfingen-Hausen vor Wald (lug). Ursel und Klaus Reichmann feiern heute das Fest der Goldenen Hochzeit. Mit dem Paar freuen sich die Söhne Matthias und Martin, die Schwiegertöchter und vier Enkelkinder. Der Dankgottesdienst ist um 11 Uhr in der St. Peter- und Paulkirche, die weltliche Feier anschließend im Gasthaus "Adler". Klaus Reichmann, geboren 1939, ist mit drei Brüdern in Hausen vor Wald aufgewachsen. Er hat Schlosser gelernt, war die letzten 27 Jahre seines Berufslebens bei der Firma Küpper-Weisser in Bräunlingen angestellt und 50 Jahre aktives Mitglied der Musikkapelle. Ursel Reichmann kam als Vierjährige nach Hausen vor Wald, wo sie mit sieben Geschwistern aufwuchs. Die gelernte Schneiderin arbeitete als Fachlehrerin und ist ehrenamtlich engagiert.