Hüfingen Schüler als Einweiser

Mit Beginn des neuen Schuljahrs in Betrieb

Die Elternhaltestelle wurde auf dem Parkplatz des Aquari Hüfingen eingerichtet und kann zum Beginn des neuen Schuljahres in Betrieb genommen werden. Trotz Elternhaltestelle wird es auch künftig notwendig sein, dass die Eltern, die ihre Kinder bringen oder abholen, das notwendige Maß an Rücksicht walten lassen, heißt es in der Mitteilung der Schule.

Um die Haltestelle zu einem Erfolg zu machen, werden Schüler der höheren Klassen in der Anfangszeit Einweisungs- und Überwachungsdienste leisten und dabei auf ein geordnetes Ein- und Aussteigen achten. Die Schüler werden durch die Schulleitung umfassend eingewiesen, um die notwendigen Hilfestellungen geben zu können.