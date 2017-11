Hüfingen Schöne Fahrt mit "up with people"

Hüfingen. Die internationale Musikgruppe "up with people" mit jungen Menschen aus aller Welt gibt auf ihrer Tournee am Freitag, 24. November, im Mozartsaal der Donauhallen ein Konzert. Diese musikalische Bildungs­bewegung gibt es schon seit 1965, die jungen Menschen beteiligen sich vor Ort am öffentlichen Leben und leisten soziale Unterstützung.

In Hüfingen hat Edgar Bäurer nur gute Erinnerungen an eine Gruppe dieser Organisation. Denn fast genau vor 25 Jahren begleitete er vom 8. bis 12. Oktober 1992 als Busfahrer eine solche Jugendgruppe von Freiburg über Stuttgart nach Berlin und kann sich noch gut an diese Tage erinnern. Als Fahrer des Donau­eschinger Busunternehmens Haiz hatte er schon viele Reisegruppen begleitet und kennen gelernt. Jedoch die Fahrt mit "up with people" ist ihm in besonders guter Erinnerung geblieben.

"Rund fünf Tage lang war ich mit etwa 50 jungen Menschen aus der ganzen Welt zusammen, die mich an ihrer Begeisterung, guten Laune und Offenheit teilhaben ließen", erzählt Edgar Bäurer. "Schon während der Fahrt nach Stuttgart, wo sie in der Liederhalle auftraten, suchten sie ständig den Kontakt zu mir als Fahrer. Wir erzählten uns in Englisch sowie mit Händen und Füßen von unserem Leben hier und überall auf der Welt", erinnert er sich. "Ich habe mich richtig wohl gefühlt im Kreise dieser vielen freundlichen jungen Menschen. Die ganze Fahrt war eine Riesenparty mit Musik und guter Stimmung".