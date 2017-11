Hüfingen Schmall führt jetzt die Reetiwölf

"Don, das ist das Synonym für die Hausener Fasnet", so fasste Salvatore Rastrello in einem Satz zusammen, was Dietmar Baumann für den Narrenverein Reetiwölf bedeutet. Mit einer besonderen Narrenfahne und lange anhaltendem Applaus bedankte sich die Versammlung bei Don. Nach dieser sehr emotionalen Einlage ging es mit Vollgas auf Mottosuche. Aus zehn Vorschlägen von den Mitgliedern wurde mehrheitlich "Pfeif auf’s Geld, wir reisen um die Welt" zum Fastnachtsmotto 2018 gewählt.

Zur stellvertretenden Vorsitzenden wurde Simone Martin gewählt. Neu in den Vorstand gewählt wurden Juliane Baumann als Schriftführerin, Carola Hornung als zweite Kassiererin und Sabrina Albicker als Beisitzerin.

Baumann übt Kritik an den aktiven Mitgliedern: Die Teilnahme an verschiedenen Umzügen außerorts habe in der vergangenen Fastnachtssaison zu wünschen übrig gelassen. Positiv hingegen sei das Engagement gewesen, mit dem mit neuen Ideen und großen Aktionen "an der Fasnet so viel auf die Beine" gestellt wurde. Schriftführer Mathias Reitze und Kassiererin Gerlinde Bossert berichteten von einem aktiven Vereinsjahr. Beim ersten Ausflug des Narrenvereins "unterm Jahr und ohne Häs" haben viele Mitglieder teilgenommen.