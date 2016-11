Hüfingen Schicksal in die Hand genommen

Hüfingen. Die heute 50-jährige Erzieherin erlebte vor sieben Jahren aus heiterem Himmel einen Schlaganfall, der ihre Zukunft plötzlich und dauerhaft beeinflusste. "Der Schlaganfall traf mich aus heiterem Himmel, wie man so schön sagt", erzählt Gabi Sommer. "Ich ging abends gesund ins Bett und erlebte morgens nach dem Aufstehen den Schlaganfall, der mich total aus der Bahn schleuderte." Erst Stunden später wurde sie von ihrem Mann Pasquale Funari gefunden, der die Lage augenblicklich erkannte und den Notarzt rief. Gabi Sommer wurde sofort am Kopf operiert, wodurch Schlimmeres verhindert wurde. Sie ist geistig so fit wie zuvor und hat keine Störung im Sprachzentrum erlitten. Was blieb, war eine halbseitige Lähmung der linken Körperhälfte.

Der Wechsel von der Sonnen- auf die Schattenseite des Lebens ist nicht einfach zu verkraften. Dennoch lässt sich Gabi Sommer nicht hängen und erfährt viel Unterstützung durch ihren Mann und ihre Tochter Sophia. In der Reha lernt sie Schritt für Schritt wieder langsam gehen und kann sich heute mit Stock in der Wohnung und außerhalb mit einem Rollator bewegen. In ihrer Wohnung im Süßen Winkel steigt sie sogar die Treppen ganz allein bis in den dritten Stock hinauf. "Das ist eine gute Übung für mich und hält mich beweglich", sagt sie.

Seit dem Vorfall macht sie eine Therapie nach der anderen. "Obwohl ich wieder aufstehen und laufen kann, bin ich mit den Ergebnissen noch nicht ganz zufrieden. Ich würde lieber arbeiten gehen, bin aber als vollerwerbsunfähig eingestuft", erzählt sie.