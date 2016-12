Hüfingen Schädelfund: DNA wird analysiert

An den älteren Knochen wird nach verwertbaren Spuren gesucht, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Zudem werde eine Datenbank mit vermissten Menschen überprüft. Laut Polizei könnte es bis Ende der Woche Ergebnisse gegeben.

Ein Jäger hatte den stark vermoosten Schädel am Samstag in einem Dachsbau gefunden. An dem Knochen fehlte der Unterkiefer. Der Schädel dürfte der Polizei zufolge länger dort gelegen haben. Beamte suchten das Waldstück um den Dachsbau ab, fanden aber keine weiteren menschlichen Überreste.