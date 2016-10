Hüfingen Sänger bieten Gesang und Geselligkeit

Hüfingen-Mundelfingen. Eintracht-Vorsitzender Martin Springindschmitten nennt die Möglichkeit, vielfältige Formen des Gesangs in wenigen Stunden kennenzulernen, eine Chance, sich über das breite Angebot des Schwarzwald-Baar-Chorverbands zu informieren.

Viele Vereine nehmen an Treffen teil

"In diesem Jahr nehmen außergewöhnlich viele Chöre am Gruppensingen teil", freut sich Springindschmitten über das ansteigende Interesse. Chöre wie der MGV Allmendshofen oder aber auch der aus terminlichen Gründen nicht präsente Männergesangverein aus dem benachbarten Hausen vor Wald kehrten wieder in die Südbaargruppe zurück. Heuer verzichteten die ebenfalls zur Gruppe Südbaar zählenden Singing Voices auf eine Teilnahme am Gruppensingen.