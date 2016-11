Hüfingen Rund 100 Sänger aus 16 Orten stimmen gemeinsam ein

Knapp 100 Sänger aus 16 Ortschaften hatten sich eingefunden. Angeleitet von Rudi Teichner und Kuno Ketterer, wurde der Abend für die eher älteren Besucher zu einem Höhepunkt. Otto Scherzinger aus Tannheim war begeistert von der Atmosphäre. "Ich gehe noch gerne weg und das gemeinsame Singen und die gemeinsame Unterhaltung ist etwas ganz Tolles. Früher war ich noch aktiv im Gesangsverein, heute singe ich, weil es mir Freude bereitet. Gerade zu so einem Anlass macht das sehr viel Spaß", sagte er.

Gastgeberin Lydia Martin war überwältigt von der Stimmung und vom Besucheransturm: "Es ist toll, dass so viele Leute zusammenfinden und gemeinsam aus vollem Herzen singen. Es ist ein buntes Publikum mit vielen unterschiedlichen Menschen", freute sie sich. Die Initiatoren Rudi Teichner und Kuno Ketterer hatten sich ein buntes Programm mit Showeinlagen und Anekdoten überlegt: "Aus Liebe zum Gesang entstand diese Idee. Außerdem sieht man an so einem Abend, wie zufrieden die Menschen beim Singen sind. Wir veranstalten das Volksliedersingen bereits zum 68. Mal in elf Jahren und immer ist es gut besucht. Uns geht es vor allem darum, mal wieder ältere Volkslieder zu singen, die die Besucher gut kennen."