Hüfingen (jak) Überschwemmung in der Hüfinger Friedhofstraße: Bei starken Regenfällen musste die Feuerwehr deshalb im Sommer mehrmals ausrücken. Dafür gibt es laut Bürgermeister Michael Kollmeier drei Gründe. Das einzige Problem, das nicht behoben werden kann, ist der Rückstau vom Kennerbach. Allerdings kamen noch ein defekter elektrischer Schieber in der Schaffhauser Straße und Wurzeleinwüchse in den Kanal in der Nähe des Friedhofes. Der Schieber wird ersetzt und der Baum gefällt, sodass sich die Situation entspannen sollte, so Kollmeier. Allerdings sei bereits seit 1982 bekannt, dass der Kanaldurchmesser in der Friedhofstraße zu gering dimensioniert ist. "Sollten wir weitere Erschließungen südlich der Schaffhauser Straße planen, müssen wir das berücksichtigen", so Kollmeier. Es sei allerdings mit Kosten in Höhe von 80 000 Euro zu rechnen.