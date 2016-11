Hüfingen Rosemie mischt den Laden kräftig auf

Hüfingen. Dafür sorgte am Montagabend vor allem "Rosemie", von der die meisten Gäste zwar noch nicht viel wussten, die sich aber bereits vor Beginn des Programms beim Umherlaufen in die Herzen der Anwesenden schlich. Diese Vorschuss-Sympathien verwandelte die Komikerin, Künstlerin und Entertainerin während ihres Solo-Programms in null komma nichts in ehrliche Begeisterung.

Den genussvollen Abend läutete die Stadtmusik mit Darbietungen ihres musikalischen Könnens ein. Schwungvoll setzten die Musiker mit dem Marsch "March of the Mine-Sweepers" den richtigen Akzent. Mit ihrem Dirigenten Jan Willems hatten sie sich seit Wochen intensiv auf diesen Auftritt vorbereitet und waren ebenfalls neugierig auf Rosemie. Mit einem musikalischen Spaziergang durch den "Mac Arthur Park" in Los Angeles, sowie vier rhythmischen Samba- und Bossa Nova- Melodien aus Südamerika unter dem Titel "The Girls of Jobim" gewann das Konzert an Dynamik.

Ein Medley von Phil Collins mit bekannten Hits sowie das Beste aus 25 Jahren der erfolgreichen Gruppe Toto beendete den großartigen Beitrag der Musiker. Jan Willems ist stets bestrebt, den Darbietungen ein markantes Ausrufezeichen zu setzen. Mit dem Marsch "Über den Wellen" als Zugabe ist dies dem großen Orchester bestens gelungen.