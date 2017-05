Hüfingen Römerbad bietet die perfekte Kulisse

Paul Siemt hat das Stück geschrieben. Der Regisseur ist für die anhaltenden Erfolge der bisherigen Aufführungen verantwortlich. Er hat das Hüfinger Sommertheater weit über die Region hinaus bekannt gemacht. Siemt inszeniert wieder mit Blick auf die Vergangenheit Hüfingens und gezielt auf seine eingeschworene Theatertruppe hin. Jedem schreibt er eine Rolle auf den Leib.

Beim Sommertheater treten grundsätzlich Laienschauspieler auf. Die machen ihre Sache allerdings derart gut, dass sie kaum noch als Laien durchgehen. Die meisten sind schon jahrelang dabei – und das stets mit ungebremstem Eifer. Alle fiebern sie schon auf die Premiere im Juli hin. Selbst die intensiven Probearbeiten werden keinem von ihnen zu viel. Offensichtlich bereitet den Schauspielern das Proben unter freiem Himmel mit Profiregisseur Paul Siemt unheimlich viel Freude.

Seit 1998 gibt es das Hüfinger Freilichttheater, das vor allem durch seinen hohen Qualitätsanspruch und durch Stücke mit historischem Hintergrund die Menschen immer wieder aufs Neue begeistert. So wurde wegen des großen Erfolges die Aufführung "Das kalte Herz" mit seinem szenarischen Theaterspaziergang durch den Wald im Jahre 2014 gleich im folgenden Jahr wegen der großen Nachfrage wiederholt.

Nach einer zweijährigen Pause ist es nun wieder soweit. Die bisherigen Proben fanden als Einzelproben für die verschiedenen Schauspieler im Bürgerhaus Krone statt. Am vergangenen Wochenende konnte man Paul Siemt mit seiner Schauspielerfamilie bei der ersten gemeinsamen Probe am Römerbad antreffen und spürte bereits die große Begeisterung, mit der alle bei der Sache waren.

2017 kommt trotz der fest installierten Arena mit Sitzsteinen am Römerbad die altbewährte Zuschauerbühne wieder zum Einsatz, denn beim Artefakt wird andersherum gespielt. Das bedeutet, dass die Schauspieler auf den Sitzstufen am Wald spielen und die Gäste das Geschehen von der Tribüne auf der Wiese mitverfolgen können. Denn es werden bei dem Stück viele Kostüme und Utensilien benötigt, zu denen die Schauspieler rückwärtig so bequem Zugang haben können.

Das Drehen des Spielortes macht das Freilichttheater auch lebendiger, zumal auch ein kleiner Spaziergang über die Wiese zum Römischen Wall samt Turm dem Stück mehr Bewegung verschafft. Etwa 350 Sitzplätze bietet die überdachte Tribüne, die allerdings einigen Plätzen am Rand keinen Regenschutz bieten kann.

Freilichttribüne an der Römischen Badruine in Hüfingen, Einlass und Bewirtung ist jeweils ab 19 Uhr, Spielbeginn ist immer um 20.30 Uhr. Spieltermine: Mittwoch 19. Juli, Donnerstag 20. Juli, Freitag 21. Juli, Samstag, 22. Juli, Mittwoch, 26. Juli, Donnerstag 27. Juli, Freitag, 28. Juli, Samstag 29. Juli, Mittwoch 2. August, Donnerstag 3. August, Freitag, 4. August, Samstag 5. August. Abendkasse: Erwachsene 19 Euro, Schüler 13 Euro; Vorverkauf: 16 Euro/elf Euro, Tourismusamt im Rathaus, Telefon 0771/ 60 09 24.