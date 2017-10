Hüfingen "Rock in Concert" schlägt voll ein

Hüfingen-Fürstenberg. Was die vier regionalen Rockbands Laughing Butterfly, Trip, Rabbit Mex Machine und Escaping Shades abzogen war allererste Sahne und begeisterte alle Fans des waschechten und selbst komponierten Rock. Hannes Stehle, einer der Cheforganisatoren des Events, war begeistert: "Wir haben nicht im Traum daran gedacht, dass zur Premiere von Rock in Concert derart viele Besucher kommen. Aber offensichtlich ist der Bedarf vorhanden. Der Veranstaltungsort in einer Region, in der derartige Events eher Seltenheitswert besitzen, ist ideal gewählt."

Fürstenbergs Ortsvorsteher Bernhard Schmid war ebenfalls in vorderster Reihe dabei. "Wenn schon so etwas in Fürstenberg los ist, bin ich selbstverständlich präsent. Zudem unterstütze ich gerne derartige Aktivitäten der jungen Menschen", fand er zudem auch die Musik relativ cool.

Überrascht von der Resonanz waren auch die Helfer des Fördervereins der Musikkapelle Fürstenberg. "Wir waren anfangs skeptisch. Doch wenn man sich das jetzt ansieht, war die Entscheidung für ein Rockkonzert richtig", bemerkte Wolfgang Erhart. Das Personal in der Küche und hinter den Theken hatte alle Hände voll zu tun. Auch hatte sich die Anordnung der Bühne in der Mitte der Längsseite der Halle als goldrichtig erwiesen. So kam jeder in den vollen Genuss der vier Band-Gigs. Rund fünf Stunden dauerte Rock in Concert. Eine Fortsetzung im nächsten Jahr sei nicht ausgeschlossen, so Hannes Stehle.