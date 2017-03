Hüfingen Rettung für den Kofenweiher in Sicht

Die Ergebnisse brachten zu Tage, dass der PH-Wert in den Sommermonaten kritisch ist und durch den Sauerstoffmangel in der Tiefe eine Schädigung für Fische vorliegt. Leben in der Tiefe ist daher nur eingeschränkt möglich. Blaualgen und Kieselalgen sind vermehrt anzutreffen. Besonders im ersten Halbjahr ist der See durch das einfließende Bregwasser stark mit Phosphor belastet, was eine interne Rückdüngung im zweiten Halbjahr mit sich bringt. Die Werte liegen deutlich über der festgelegten Richtlinie.

Die Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität konzentrieren sich daher auf die Reduzierung des Phosphorvorkommens. Mit der Erhöhung des Wasserzuflusses aus der Breg in den Sommermonaten und einer ebensolchen Reduzierung im ersten Halbjahr könnte dem Gewässer kostengünstig geholfen werden. Voraussetzung ist, dass die Breg im Sommer genügend Wasser führt.

Dies hätte zur Folge, dass genügend Algen ausgeschwemmt werden und eine interne Nährstofffreisetzung erfolgt. Eine Verbreiterung des Einlaufs könnte mit Steinriegeln so gestaltet werden, dass hier mit einem natürlichen Regler genügend Wasser in den Kofenweiher fließt.