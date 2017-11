Hüfingen Reichlich Tohuwabohu auf der Alm

Hüfingen-Behla. Einmal mehr hatte sich die Theatertruppe der Wetti-Zunft um Regie-Novize Markus Storz als probates Mittel gegen die November-Tristesse erwiesen. Bereits das von Bernhard Streit und Oscar Viergutz entworfene Bühnenbild imponierte, als sich der Vorhang erhob. Was danach folgte, war ein Tohuwa bohu das seinesgleichen sucht.

Dabei beginnt alles ganz friedlich und beschaulich auf der Wetti-Alm. Die beiden Senner Johannes Bogenschütz und Elke Bayer regen mit Rock-Musik die Milchproduktion der Kühe an und bewirten ihre Gäste. Dass sie am Ende als Gewinner aus der Handlung hervorgehen, war eine kleine Überraschung.

Doch bis es soweit war, erlebten die Zuschauer in drei Akten eine tolle schauspielerische Leistung. Regisseur Storz war es gelungen, die Rollen entsprechend der Talente der Akteure zu besetzen, was dem Stück zusätzlichen Pep verlieh. Unbedarft und etwas trottelig gab sich bei seinem zweiten Auftritt Nachwuchshoffnung Benjamin Schnaitter, der den Komplizen von Ganove Stefan Meyer spielte. Dessen Auftritt wirkte frappierend "echt", genauso wie jener von Susanne Krause-Sittnick, deren Talent als Model in ganz anderer Weise in vielfacher Hinsicht zur Geltung kam. Theatralische Erfahrung brachten die beiden Dirndl-Gamsen Heike und Ulrike Bogenschütz mit, die Youngster Schnaitter den Kopf verdrehten. Ein Höhepunkt war auch der Auftritt eines Esoterikers, den Christoph Martin sehr gut verkörperte.