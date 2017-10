Hüfingen Rat bringt Schulumbau auf den Weg

Wie Albert erläuterte, ginge es der CDU vor allem darum, Optionen für eine potenzielle Erweiterung offen zu halten: "Nichts ist so beständig wie die Veränderung und 1,3 Millionen sind schon ein Wort.

Kerstin Skodell (SPD) lobte das Konzept: "Der Fahrstuhl ist kein herausgeschmissenes Geld. Dieser Bedarf besteht." Die SPD-Fraktion sehe die Planungen als ausgereift an: "Uns ist klar, Inklusion wird umgesetzt und gelebt." Ähnlich sah es auch Joachim Seidel (FW/FDP/UWV): "Ja zum Fahrstuhl. Wir sehen in der Lucian-Reich-Schule, wie wichtig das ist."

Bürgermeister Michael Kollmeier ließ abstimmen, ob ein Fahrstuhl von Anfang an in das Gebäude integriert werden oder ob das offengelassen werden solle. Mit einer Stimme Mehrheit entschied sich der Rat dafür, den Aufzug mit einzubauen. Rund eine Stunde nahm sich der Rat für die Gespräche rund um die Planungen des Umbaus Zeit. Diskussion und Reaktionen sorgten dabei auch für Unmut: "Ich habe kein Verständnis für diese Empörung. Ziel ist es doch, in Zukunft auch noch eine vierte Gruppe unterbringen zu können", sagte CDU-Stadtrat Markus Leichenauer. Die Kritik an der Diskussionsdauer konnte auch Franz Albert nicht nachvollziehen: "Wenn nicht ein Gremium wie wir eine Stunde über ein Thema diskutieren kann, das die Stadt 1,3 Millionen Euro kosten wird, wer dann? Dieses Recht nehmen wir uns."