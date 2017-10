Hüfingen Programm reicht von Kochkurs bis Seniorengymnastik

Bereits am Laufen ist die Seniorengymnastik. Der Dauerbrenner unter der Leitung von Vereinskollegin Brigitte Schwarz steht jeden Montagnachmittag ab 14.30 Uhr in der Aubachhalle auf dem Programm. Wie viel Glück aus dem Backofen kommt, erleben die Landfrauen während einem Kochkurses im Landwirtschaftsamt am Montag, 9. Oktober. Das Basteln herbstlicher Dekorationen für Drinnen und Draußen steht im Mittelpunkt der Veranstaltung am Freitag, 27. Oktober, ab 15 Uhr. Mitte November taucht Sarah Schwarz ihre Zuhörer einen Abend lang im Sport Pub in die Geheimnisse des Yoga ein. Ein paar Tage später lockt die Bezirksversammlung in luftige Höhen in die Öfinger Ostbaarhalle. Im Dezember betreuen die Landfrauen die Blutspendenaktion in der Aubachhalle. Für den Ausflug nach Stuttgart mit Besuch des Weihnachtsmarkts und anderer Attraktionen nimmt der Landfrauenvorstand ab sofort Anmeldungen entgegen.

Das neue Vereinsjahr beginnt am 8. Januar mit einem Spieleabend im Bürgersaal des Rathauses. Am Rosenmontag lockt den gesamten Nachmittag über die Fasnacht, die ab 19.11 Uhr in die Rosenmontagsparty im Sport-Pub mündet.

Im März taucht Anja Karre in die Api, die sanfte Heilkraft aus dem Bienenstock, ein. Wenige Tage später stellen sich die Landfrauen der Frage, woher die Ostereier kommen und informieren sich darüber vor Ort in einer Ostereierfärberei in Stühlingen. Den beliebten Seniorennachmittag richten sie Mitte März aus. "Natur pur" lautet das Schlagwort einer Bastelveranstaltung, die im April das Winterprogramm langsam ausklingen lässt. Am 13. April zieht der Verein in seiner Generalversammlung Bilanz über das abgelaufene Jahr.