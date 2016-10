Einmal unter einem Profi-Schiedsrichter Fußball zu spielen: Dieser Traum geht für zahlreiche Jungs und Mädchen in Hüfingen in Erfüllung. Der ehemalige Bundesliga Schiedsrichter Knut Kircher (im gelben Trikot) macht es im Rahmen des Projektes "Kicken und Lesen" der Baden-Württemberg-Stiftung möglich und ist zum Freundschaftsspiel zwischen einer Jungen-Mannschaft aus Mariahof und einer gemischten Mannschaft des FC Hüfingen in die Bregstadt gekommen. Die Mannschaften lieferten sich auf dem FC-Gelände ein spannendes Spiel. Schon lange besteht zwischen der Einrichtung und dem Sportverein eine gut funktionierende Kooperation. Am Ende siegte die Mannschaft des Fußballclubs Hüfingen knapp mit sechs zu fünf Toren. Foto: Lendle