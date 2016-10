Hüfingen Politposse um Garagenbau

Hüfingen (gvo). Eigentlich keine schlechte Idee, denn die Hüfinger Altstadt ist eng bebaut und als Wohnquartier beliebt. Aber wo Menschen wohnen, wollen auch Autos geparkt werden. Und auf der Insel gibt es eben noch freie Plätze, die auf städtischer Fläche allen zur Verfügung stehen. Nun wollte die Stadt, wie in der Samstagsausgabe am 15. Oktober berichtet, die Fläche an den Geschäftsführer verkaufen. Dumm nur, dass ein Anlieger bereits vor einem Jahr für ein vergleichbares Projekt angefragt hatte – und abgewiesen wurde. Jetzt droht das Projekt zu scheitern. Die SPD will dem Investor dafür wenigstens die Kosten für die Planung erstatten, die CDU sieht das anders.

Die Chancen für das Garagen-Projekt sind deutlich gesunken. Die Insel-Anlieger haben sich gegen die Bebauung ausgesprochen und auch im Gemeinderat dürfte sich nach aktueller Stimmungslage keine Mehrheit mehr finden. Dabei hatte es anfangs gar nicht so schlecht ausgesehen. Drei Mal habe man darüber in den Fraktionssprecherrunden gesprochen und da sei das Projekt begrüßt worden, meint SPD-Fraktionssprecherin Kerstin Skodell. Das lag wohl auch am erfolgreichen Garagenprojekt in der Ochsengasse, in der die Stadt eine Reihe Garagen bauen ließ und seither vermietet. "Die Nachfrage war hier so groß, dass wir jede Garage vier Mal hätten vergeben können", meint sie. Diese Nachfrage habe wohl auch den Hüfinger Geschäftsmann bewogen, Pläne für Garagen auf der Insel zu schmieden. Diese habe er der Verwaltung vorgestellt und dann habe die Fraktionssprecherrunde darüber gesprochen. Im Zuge dieser Sprecher-Runden habe man dem Investor signalisiert, dass man nichts gegen eine Bebauung habe und er Pläne ausarbeiten lassen könne.

Das hat er dann auch getan. Doch in der Zwischenzeit wurde das Projekt in den Fraktionen diskutiert. Während die SPD dafür plädiert, herrscht in der FDP/UVW-Fraktion Uneinigkeit und in der größten Gemeinderatsfraktion, der CDU, fiel das Projekt mehrheitlich durch. "Unsere Fraktion spricht sich für den Erhalt der freien Parkplätze aus", meint Fraktionschef Franz Albert. Verblüfft reagierte Albert auch auf den Bericht vor einer Woche: "Von den Plänen des Anliegers vor einem Jahr haben wir da zum ersten Mal erfahren." Diese Aussage steht im Widerspruch zu Kerstin Skodell: "Wir haben die von Anlieger Schafbuch geplanten Garagen vor einem Jahr deshalb abgelehnt, weil er Solaranlagen auf dem Dach geplant hatte, die in diesem Stadtbereich nicht erlaubt sind."