Hüfingen Pneumatische Orgel wird restauriert

Seit dieser Zeit wurde nichts mehr an der Orgel verändert beziehungsweise restauriert, was man dem Instrument deutlich anmerkt. Die Organisten sind daher sehr glücklich darüber, dass nun die Orgelbaufirma Gebrüder Link aus Giengen an der Brenz das Instrument in einem Bearbeitungszeitraum von knapp zwei Monaten restauriert.

Dabei wird die Orgel von den Mitarbeitern komplett auseinandergenommen: es werden unter anderem die Pfeifen vom Orgelkorpus heruntergenommen, feucht gereinigt und ausgeblasen, Kleinstteile, welche dazu dienen, die Töne zu erzeugen, werden von Hand abgenommen und im Anschluss wieder von Hand angebaut.

Da die Orgel über eine sogenannte Pneumatik, also über Druckluft, betrieben wird, ist die Sanierung sehr aufwendig. Unter der Tastatur sind Luftschläuche angebracht, welche durch Drücken beziehungsweise Nichtdrücken, Luft fließen lassen oder den Luftfluss unterbrechen. Dadurch werden die Töne erzeugt.

Luft aus 1000 Pfeifen

Diese Luft wird dabei an knapp 1000 Pfeifen weitergegeben. Dies klingt im ersten Augenblick nach viel, fragt man jedoch den erfahrenen Orgelbauer Manuel Kohler, so ist dies eine kleine Orgel. Die Orgeln in größeren Kirchen, verfügen über ein Vielfaches dieser Anzahl an Pfeifen.

Dass ein Mitarbeiter eines Unternehmens, welches Orgeln herstellt und restauriert, bei einer solchen Tätigkeit, die mit viel Handarbeit verknüpft ist, das Hobby zum Beruf macht, ist liegt nahe. Fragt man den Orgelbauer Manuel Kohler, wie er auf diesen außergewöhnlichen Beruf kam, erklärt er: "Durch die Liebe zur Musik wurde ich zum Orgelbauer. Außerdem ist der Beruf ein wirklicher Handwerksberuf.

Nach einer dreieinhalbjährigen Ausbildung, welche lediglich in einer Berufsschule in Ludwigsburg angeboten wird, wird man zum Facharbeiter. Allerdings ist jede Orgel anders, und nur durch Erfahrung wird ein orgelbauer klüger."

Donaueschingen. Am Montag, 28. November, gastiert um 19 Uhr in der Kirche St. Marien das Ensemble Duo Zia in der Donaueschinger Stunde der Orgelmusik. Unter dem Motto "Advent – Tradition trifft Jazz" erklingen alte und neue adventliche und weihnachtliche Stücke für Trompete und Orgel. Andreas Rütschlin, hauptamtlicher Kirchenmusiker der Seelsorgeeinheit Heilige Dreifaltigkeit Donaueschingen, lädt dazu ein.

Die Akteure schreiben: "Seit 2000 Jahren wird Weihnachten immer wieder aufs Neue gefeiert. In etlichen Kulturen, so auch in unserer eigenen, sind über die Jahrhunderte reiche und vielfältige Traditionen entstanden, die der Weihnachtsgeschichte in Gebräuchen, in Kunst und Musik Ausdruck verleihen. Mit den Advents- und Weihnachtsliedern, die wir von Kind auf kennengelernt haben, sind wir in besonderer Weise verbunden – sie sind ein Teil von uns.

Die gleiche tiefe Vertrautheit empfinden Menschen anderer Völker, wenn sie ihre weihnachtlichen Gesänge hören, singen oder musizieren. In diesem Programm widmet sich das Duo Zia seinem eigenen musikalischen Schatz und einigen besonders traditionsreichen Advents- und Weihnachtsliedern aus anderen Kulturen.

In frischen Arrangements und der Verbindung mit Improvisationen wird die musikalische Reise zu einer Begegnung von Tradition und Moderne."

Marcus Rust (Trompete, Flügelhorn) und Christian Grosch (Orgel) lernten sich im Rahmen ihres Jazzstudiums an der Musikhochschule Dresden kennen. Auf der Suche nach neuen Klängen forschen die zwei Musiker nach einem Klang der Gegenwart. Den beiden Musikern ist daran gelegen, ihre verschiedenen musikalischen Hintergründe so zu kombinieren, dass kein Genre dem anderen etwas wegnimmt, sondern sich alles zu einem eigenen Klang ergänzt.

Damit nehmen sie die Zuhörer mit auf eine Reise zwischen indianischen Melodien, afrikanischen Rhythmen, europäischen Volksweisen und Jazz. Der Eintritt ist frei; um Spenden zur Finanzierung der Reihe wird gebeten.