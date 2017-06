Hüfingen Pfingstfest mit Sport und Spaß

Im schmucken Bau, der von der heutigen Generation für die Generationen von Morgen gemacht ist, bietet während Sportveranstaltungen und darüber hinaus zudem die Clubheim-Gaststätte jede Menge Gelegenheiten zum Entspannen.

Einen Umbau im Visier hat zudem die Tennisabteilung, die ihr in die Jahre gekommenes Clubheim neu gestalten will. So entwickelt sich seit Jahren das Sportgelände des SV Mundelfingen kontinuierlich zu einem Freizeittreff für die gesamte Familie weiter.

Eine Premiere zum Pfingswochenende sind die Bezirks-Jugend-Pokalendspiele der D-, C-, B- und A-Junioren, die am Samstag ab 11 Uhr auf dem Sportgelände stattfinden. Abends ab 20 Uhr steigt dann im Sportpub die Live-Übertragung des Champions-League-Finales.