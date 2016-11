Hüfingen Pfarrhaus: Bald fällt die letzte Hülle

Hüfingen. Die energetische Sanierung und moderne Brandschutzmaßnahmen des Pfarrhauses, in dessen Erdgeschoss sich das viel frequentierte und genutzte Pfarrheim befindet, standen schon lange auf der dringlichen Wunschliste der Pfarrgemeinde. Und das zu Recht. Denn nicht nur die Fenster waren zugig, sondern deren Einfassung sowie die dazugehörigen Fenster-Läden so marode, dass Teile des Mauerwerkes bereits auf den Gehweg und die Straße gefallen sind. Das stellt natürlich mitten in der Stadt ein großes Sicherheitsrisiko dar.

Zudem war das alte Gebäude schlecht oder gar nicht isoliert. Nach der Sanierung des Kirchturmes und des Außenbereiches der Kirche selbst, bilden diese umfangreichen Arbeiten am Pfarrhaus den Abschluss einer rund fünfjährigen Bauphase, zu der auch die Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte St. Verena gehört. Vor etwa drei Jahren begann die Sanierung des Kirchturms und der Kirche und im vergangenen Jahr startete man mit den Arbeiten am Pfarrhaus.

Bei der energetischen Sanierung wurde das Dachgeschoss mit der Wohnung des Pfarrers zum Speicher hin isoliert. Hier verflüchtigte sich zuvor die Wärme in Richtung Dachstuhl, so dass ein großer Wärmeverlust hohe Energiekosten verursachte.