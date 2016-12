Hüfingen. Dine Adventsandacht mit Pfarrer Andreas Huber findet am Samstag, 17. Dezember, um 14 Uhr in der Kirche statt. Die Veranstaltung richtet sich an Gemeindemitglieder ab dem 60. Lebensjahr. Am Anschluss daran gibt es Kaffee und Kuchen im Kindergarten.