Hüfingen. Passanten war am Montag gegen 14.15 in der Bickenstraße in Villingen ein Renault Clio aufgefallen: Aufgrund der unangepassten Geschwindigkeit mussten sie regelrecht zur Seite springen. Gegen 15.20 Uhr kam das gesuchte Auto den Streifenbeamten auf der Landesstraße 171, Höhe Einfahrt Hüfingen, entgegen. Als der Fahrer den Streifenwagen bemerkte, hupte und grölte er. In der Donaueschinger Straße konnte der 39-jährige Fahrer schließlich angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Die Beamten konnten deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis befand sich der Fahrer nicht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 1,9 Promille.