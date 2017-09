Hüfingen-Behla. Weil nicht alle Türen verschlossen waren, hatten Unbekannte am Montagabend leichtes Spiel, um in eine Metzgerei in Behla einzudringen. Zwischen 20.30 und 21 Uhr marschierten die Diebe laut Polizei durch eine offenstehende Tür in den Verkaufsraum der Metzgerei. Sie schnappten sich die Kassenschublade samt Inhalt, darunter auch Bargeld, und gingen wieder. Den Wert des Diebesguts beziffert die Polizei mit mindestens 500 Euro.