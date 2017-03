Hüfingen Nicht nur ein Ort zum Lernen, sondern auch zum Leben

Hüfingen. Der Schulförderverein trägt mit vielen Aktivitäten dazu bei, dass die Lucian-Reich-Schule Lebensort für Schüler, Lehrer und Eltern ist. Dabei ist auch die Meinung der Schüler gefragt, die zum Beispiel im vergangenen Jahr über ein weiteres Bewegungsspiel im Pausenhof mitentscheiden durften. Zwei robuste Tischkickerspiele wurden installiert, die sehr beliebt sind. Spenden aus der Veranstaltung "Tour de Ländle" und der Bürgerstiftung haben bei der Finanzierung mitgeholfen.

Ein Erfolg war das Schulhoffest, bei dem alle Nationalitäten ihre landestypischen Spezialitäten als kulinarische Leckerbissen anboten. Das bescherte der Veranstaltung einen Riesenzulauf und förderte die Integration. Beim Ferienprogramm rückte die große Kletterwand der Schule wieder in den Mittelpunkt. Hier konnten Kinder unter Anleitung den Aufstieg wagen. An dem Konzept, die Kletterwand öffentlich zu nutzen, möchte man festhalten. Das Interesse der Eltern am Vortrag "Lernen lernen" war groß. Dabei wurden Möglichkeiten gezeigt, wie Eltern ihre Kinder beim Lernen unterstützen können.

Erstmals sollen auf Anregung von Schulsozialpartner Bernhard Hug-Schnurre Kinder an der Schule unterstützt werden, deren Eltern in Trennung leben. Und in den Klassen sechs bis acht sollen einzelne Schüler mit dem Projekt "Frau Holle" im Übergang zum Erwachsensein gestärkt werden. Dabei können die Schüler mit Ursula Gehringer und Bernhard Hug-Schnurre eine lebensgroße weibliche Figur aus Pappmache gestalten und darüber sprechen.