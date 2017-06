Hüfingen (gal). In der Hauptstraße gibt es eine neue Einkaufsadresse für Baby- und Kinderbekleidung. Abdurrahman Parlak hat in der ehemaligen Reinigung sein Geschäft eröffnet, in dem er vom Strampler bis zum Kleidchen und Jeans aktuelle Kinderbekleidung ab null bis 16 Jahre verkauft. Das Geschäft "Ganz Baby" bietet darüber hinaus auch Sakkos, Hemden und Krawatten für Jungs und festliche Kleider für Mädchen.