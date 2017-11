Hüfingen Neues Gerätehaus für Behla

Wie Spieß erklärte, sei eine südliche Anbringung die beste Lösung. Wolle man das Gebäude an der Ostseite errichten, können etwa die Abstandsflächen zum Nachbarhaus nicht eingehalten werden. Eine senkrechte Bauweise zur Römerstraße biete sich insofern an, da mögliche, zukünftige Bauten ebenfalls so ausgerichtet werden: "Der Neubau funktioniert als Gelenk zum Rathaus", so Spieß.