Hüfingen (guy). Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Das neue Gerät der Marke MAN soll rund 148 000 Euro kosten. "Das derzeitige Fahrzeug ist vom Alter her nicht mehr tauglich. Wir müssen da langfristig an das Feuerwehrkonzept denken", sagte Hüfingens Feuerwehr-Kommandant Martin Weiß in der Sitzung.

Das derzeitig genutzte TSF der Abteilung Fürstenberg ist Baujahr 1984. Bei der zurückliegenden Hauptuntersuchung wurden am Fahrzeug erhebliche Mängel festgestellt, die nur durch aufwendige Reparaturen behoben werden konnten. "Es wäre vernünftig, ein Zeichen zu setzen, dass auch alle Ortsteile gleichwertig behandelt werden", ergänzte Weiß. Für das Fahrzeuggestell und die Beladung gebe es Zuschüsse. "Wir verbauen auch bereits vorhandenes Material, wie die Atemschutzgeräte und die Spritze", ergänzte der Stadtrat seinen Beitrag.

Stadtrat Adolf Baumann (FW/FDP/UWV) sprach sich in der Diskussion für eine klare Linie aus: "In Mundelfingen hat die Wehr seit 16 Jahren MAN. Noch heute sieht es aus wie neu. Das ist eine nachhaltige Investition und setzt auch ein Zeichen für die Wehren in den Ortsteilen."