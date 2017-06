Hüfingen Neuer Schwung für die Abteilung

"Dabei werden wir langsam vorgehen und auch die Wünsche der Wanderer berücksichtigen", versichert Bergmann. "Ich bevorzuge die Einkehr nach dem Wandern, damit man gemeinsam den Tag ausklingen lassen kann. Wenn man zu lange zwischendurch im Gasthaus sitzt, wird man meist müde", spricht er aus Erfahrung. Die Touren seien für alle Altersgruppen geeignet, die gut zu Fuß unterwegs sind. Gutes Schuhwerk ist laut Bergmann bei den Wanderungen Voraussetzung, ebenso sollte jeder ein Rucksackvesper für die Pause dabei haben. Die Zeiten der Wanderfreunde mit karierten Hemden und Kniebundhosen seien vorbei, heute gebe es für jeden Geldbeutel bequeme und zweckmäßige Wanderkleidung.

Als nächste Tour folgt eine Rundwanderung durch die Rötenbachschlucht, die etwa 17 Kilometer beträgt und viele Attraktionen bereit hält. Der Termin wurde noch nicht festgelegt, denn Karl-Heinz Bergmann ist als Wanderführer ständig auf Achse. Der frühere Fußballer, Tennisspieler und Marathon-Läufer hält sich mit Wandern fit und unternimmt auch Gebirgstouren.

"Es macht mir viel Spaß beim Wandern mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, dabei lernt man immer wieder neue interessante Gleichgesinnte kennen", so Bergmann.

Die geführten Wandertouren des TuS finden in einem losen Rhythmus von zwei bis drei Monaten statt. Die Führung ist kostenlos, eine Mitgliedschaft im TuS ist nicht notwendig. Die An- und Abreise zum Startpunkt erfolgt in Fahrgemeinschaften.