Hüfingen Neue Führungsspitze bei der Feuerwehr Sumpfohren

Weiss dankte Steinemann für sein Engagement zum Wohl der Wehr. In seine Amtszeit fielen die Feiern zum 75. Geburtstag. Das Traktorpulling entwickelte sich zu einer Veranstaltung mit überregionaler Resonanz. Der Ersatz des alten Fahrzeugs und als nachhaltiges Erlebnis der Lösch- und Rettungseinsatz beim Brand auf dem Wiesenackerhof waren weitere Ereignisse, bei denen Steinemann seine Qualitäten als Kommandant zeigte. Die Gründung einer Altersmannschaft, die in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag feiert, fiel zudem in seine Amtszeit.

Im vergangenen Jahr blieb die Einsatzabteilung von großen Einsätzen verschont.