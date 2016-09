Hüfingen Nahwärme wandert in die Nachbarschaft

Hüfingen-Sumpfohren. Nachhaltige Ressourcen nutzen und die Natur schützen – Themen, die in den vergangenen Jahren immer wieder diskutiert werden. Neue Ideen zu nachhaltigen Ressourcen werden vorgestellt, diskutiert, aber oftmals nicht umgesetzt. In Hüfingens kleinstem Ortsteil Sumpfohren wurde nun ein großer Schritt in Richtung Umweltschutz gemacht: Der landwirtschaftliche Betrieb Schwörer/Wolf, der bereits seit dem Jahre 2011 eine Biogasanlage betreibt, hat nun begonnen, den Dorfbewohnern seine als Nebenprodukt entstehende Wärme aus den Prozessen innerhalb der Biogasanlage anzubieten.