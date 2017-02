Hüfingen Nachwuchskreiert Wölfeals Gebäck

Natürlich ist es viel Arbeit. Wenn die Wölfe gebacken sind, müssen sie in Klarsichtfolie einzeln verpackt werden, damit sie am Umzug sauber und gezielt verteilt werden können.

Bräunlingen-Unterbränd. Ausnahmezustand zur Fasnet bei der Köhlerzunft: Ihnen fehlt das Gemeindehaus in Unterbränd, das im Herbst 2016 abgerissen wurde. "Die wichtigste Nachricht ist erst einmal, dass die Fasnet trotzdem stattfindet", sagt Narrenvater Wolfgang Weber.

Los geht es mit der Köhlergaudi am 17. Februar. Vorab um 17.30 Uhr wird der Narrenbaum am Dorfmittelpunkt aufgestellt. Um 19 Uhr gibt es einen kleinen Fasnetumzug, der in der Henkelhalle endet. Dort steigt dann die Köhlergaudi, bei der befreundete Zünfte den Abend mit Tänzen und Musik mitgestalten. Vor der Halle kommt dann erstmals ein Zelt für die Bar in Einsatz.

Der schmutzige Dunschtig beginnt mit dem Absetzen des Ortsvorstehers um 8.30 Uhr mit anschließendem Narrentreiben durch den Ort. Der bunte Abend findet im Hotel Sternen-Post statt. Die einzelnen Gruppen sind in Ausweichquartieren schon eifrig am Proben, um wieder einen rundum gelungen Abend zu präsentieren.

Am Dienstag gestaltet die Narrenjugend im Hotel Sternen-Post einen Fasnachtsmittag. Zum Hemdglonkerumzug treffen sich alle um 19 Uhr am Dorfmittelpunkt, um mit Getöse durch den Ort zu ziehen. Im Strandcafé klingt die Fasnacht mit dem Kehrausball aus.

Donaueschingen. Die Alt-Herren-Abteilung (AH) der DJK-Fußballer hat ihre Hauptversammlung abgehalten. Mehr als 40 Mitglieder kamen ins DJK-Clubheim, wo das im März 2016 neu gewählte Führungstrio auf ein erfolgreiches erstes Jahr zurückblickte.

AH-Obmann Manfred Fischer erinnerte neben der Familienwanderung an Christi Himmelfahrt mit 100 Teilnehmern, dem Tagesausflug ins Markgräflerland und der Jahresfeier besonders an die Arbeitseinsätze bei Donaueschinger Traditionsveranstaltungen.

Die sportlichen Aktivitäten der rührigen Abteilung fasste Sportwart Dirk Vollmer zusammen. Die traditionellen AH-Stadtmeisterschaften in der Baarsporthalle mussten wegen Terminschwierigkeiten ausfallen. So hatten die AH-Fußballer, die im nächsten Jahr wieder als Veranstalter an der Reihe sind, keine Gelegenheit, den zuletzt zweimal gewonnenen Stadtmeistertitel zu verteidigen.

Ab Mitte April wollen die Mitglieder zum wöchentlichen Training von der Halle in den Allmendshofer Sportpark wechseln. Außerdem möchten sie sich in der Freiluftsaison an Kleinfeldturnieren beteiligen sowie verschiedene Freundschaftsspiele absolvieren.

Breiten Raum nahm die Diskussion über den mehrtägigen AH-Ausflug ein, der vom 13. bis 17 Juli nach Hamburg führen wird. Zusätzlich gefordert sind die Alten Herren in diesem Jahr durch den Neubau des zweigeschossigen Umkleide- und Sanitärgebäudes neben dem bestehenden Clubheim und die hierbei zu erbringenden Eigenleistungen.

Der verantwortliche Planer Achim Franke hat mittlerweile schon das Baugesuch eingereicht.