Kerstin Skodell hat die Leitung ihrer Fuß-therapeutischen Praxis in der Hauptstraße an ihre Tochter Vanessa übergeben. Die 26-Jährige hat das Staatsexamen zur Podologin als Jahrgangsbeste mit der Note eins bestanden. Sie konnte die Praxis bereits mit ihrem Fachwissen unterstützen. Kerstin Skodell kann sich zukünftig als Geschäftsführerin mit ihren weiteren Standorten in Villingen-Schwenningen und Radolfzell besser auf die operativen Praxisabläufe mit den 15 Mitarbeiter konzentrieren. Sie ist darüber hinaus weiter an der Podologieschule Bodensee in der Leitung tätig. Foto: Lendle