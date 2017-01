Hüfingen Musikkapelle auf Theaterbühne

Dabei war es nicht nur die Handlung, die den Zuschauern Tränen vor Lachen in die Augen trieb: Auch die Rollenbesetzung war vom Regisseur wieder bestens gewählt. Das Verwirrspiel um einen fingierten Einbruch, Entführungen und einen vor getäuschten Selbstmord konzentrierte sich in einem Zusammenspiel der Charaktere und deren Stärken zu einem Feuerwerk der guten Laune.

Stets ist Regisseur Peter Kuhrt mit einer eigenen Rolle dabei, die ihn dieses Mal in Polizeiuniform zeigte. Er machte darin eine genau so gute Figur wie Dominik Mäder, der während seiner Premiere auf den Brettern, die die Welt bedeuten, einen derart guten Eindruck hinterließ, dass man auf weitere Engagements gespannt sein kann. In einer Paraderolle fand sich Jürgen Fluck, der nach jahrelanger Bühnenabstinenz nichts von seinen darstellerischen Künsten verloren hatte und mit Ehefrau Denise Heizmann und Tochter Lisa Metzger eine typische Unternehmerfamilie, die vor dem Ruin steht, verkörperte.