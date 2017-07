Hüfingen Multikulturelle Klänge in Kirche

Donaueschingen. Zahlreiche Besucher ließen sich in der Christuskirche von einem Musikgenuss der besonderen Art begeistern. Denn vier Posaunisten, Musikstudenten der Trossinger Musikhochschule aus vier Ländern – drei andere Mitglieder der Gruppe waren verhindert – gaben einen bunten Einblick in die nationalen Musikkulturen ihrer Herkunftsländer. Das Außergewöhnliche war, dass sie ihr Musizieren ganz in den Dienst eine guten Sache stellten, denn sie wirken im Rahmen des Bélen-Projektes der Organisation "Gesundheit" und reisen nach Peru, wo die Organisation seit elf Jahren Projekte in der Gesundheitsvorsorge unterhält.

Die jungen Posaunisten entwickelten eine Vielfalt von Stimmungen, Ausdrucksmöglichkeiten und Klängen, die ganz den Werken und der Zeit, in der diese entstanden sind, entsprachen. Sehr festlich geriet die Ouverture zum Konzert, mit "Achieved is the glorious Work", einer Bearbeitung aus Haydns "Schöpfung". Galant barock ertönte es mit Telemanns Konzert TWV 40:202. Stilecht wurde das nordamerikanische Gospel "Swing Low Sweet Chariot" und das berühmte Evergreen "Summertime" aus Gershwins Musical "Porgy and Bess" intoniert. Eines der beliebtesten deutschen Sommerlieder "Geh aus mein Herz und suche Freud" von Paul Gerhardt war ganz nach dem Geschmack des Publikums. Bevor mit der stimmungsvollen Weise "What a Wonderfiul World" ein beeindruckender Schlusspunkt gesetzt wurde, gab es italienische (di Lassos "Adoramus te, Christe"), peruanische (Granadas "Fina Estampa"), norwegische ("Landkjeding" von E. Grieg) und kanadische Klänge ("L’Hymne à l’Amour"). Das beifallsfreudige Publikum verabschiedete die Musiker auf ihre hoffentlich erfolgreiche Reise nach Peru.