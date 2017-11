Hüfingen Jetzt gibt es den neuen Kultur-Band

Für Eva Rosenstiel war klar, dass dies in ihrem Geburtshaus, dem Haus Nober, gelingen könnte. Das Haus befand sich damals noch in städtischem Besitz und Altbürgermeister Anton Knapp zögerte nicht mit einer Zusage. Vom 11. März bis zum 29. April 2016 nutzte Eva Rosenstiel die ehemalige Wohnung ihres Elternhauses, um in den verschiedenen Zimmern ihre Installationen auszustellen.

Die besonderen Arbeiten der Künstlerin zeugten von der engen Bindung an dieses Haus. Die rückblickende Aufarbeitung ist dabei zu einem wichtigen Prozess in ihrem Leben geworden. Für die künstlerische Herausstellung der Stuck-Decken und andere zierende Wohnelemente wie Tapeten aus den 50er-Jahren nutzte sie große Spiegel und Dia-Projektionen. Alle hier gezeigten Arbeiten hatten einen direkten Bezug zum Haus Nober und der Kindheit von Eva Rosenstiel, die hier 1951 geboren wurde.

Die Hüfinger Künstlerin hat schon mehrfach Arbeiten im Hüfinger Stadtmuseum in Gruppen und Einzelausstellungen der Öffentlichkeit präsentiert. Das ermöglichte den Gästen eine Mitverfolgung ihrer künstlerischen Entwicklung.

In ihren Werken arbeitet sie gern mit Fotografie und Malerei und kombiniert beides, indem sie ihre Fotografien zum Teil mehrfach übermalt. Im kommenden Jahr wird im Stadtmuseum Hüfingen vom 19. Oktober bis zum 6. Januar 2019 die Ausstellung "vis-à-vis" mit Arbeiten von Eva Rosenstiel und Johann Nepomuk Heinemann zu sehen sein.

Das Buch dokumentiert die Ausstellung von Eva Rosenstiel im Haus Nober im Jahr 2016, in der sie mit Installationen in den Räumen Bezug auf das Haus und ihre Vergangenheit nimmt. Wer hat daran mitgewirkt?

Die Arbeiten von Eva Rosenstiel wurden von Bernhard Strauss fotografiert und die Texte von Herbert M. Hurka verfasst. Wer wird bei der Buchvorstellung dabei sein?

Neben der Künstlerin Eva Rosenstiel, die in Freiburg lebt und wirkt, werden Bürgermeister Michael Kollmeier und Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer sprechen. Das Regierungspräsidium wird durch Bärbel Schäfer an diesem Abend ein Werk von Eva Rosenstiel als Dauerleihgabe an die Stadt Hüfingen überreichen. Es werden zahlreiche Gäste erwartet. Wo kann man das Buch zur Kunsthistorischen Reihe kaufen?

Die Bände zu dieser Serie sind im Rathaus und im Stadtmuseum erhältlich.