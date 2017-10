Hüfingen Mitglieder wollen das Aquari

Hüfingen. Dies brachten die Mitglieder bei einer außerordentlichen Versammlung klar zum Ausdruck. Damit nahmen sie mehrheitlich eine andere Position als ihr Vorsitzender Karl-Josef Hirt ein, der eingangs erklärte, dass die Mitglieder die Absenkung der Wassertemperatur auf 28 Grad oder alternativ eine saftige Preiserhöhung für das Aufheizen auf die gewohnten 30 Grad nicht in Kauf nehmen würden.

Die Mitglieder stellten aber klar, dass sie eine moderate Preiserhöhung nicht grundlegend ablehnen, wenn sich die 28 Grad nach einer zweiwöchigen Testphase als zu kühl darstelle. Die von Hirt in den Raum gestellten Mehr-Beträge erwiesen sich durch einfache Rechenbeispiele einiger Mitglieder als zu hoch und unrealistisch. Eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrages (derzeit 25 Euro) sowie die Selbstfinanzierung des Vereinsausfluges wurden angeführt, um den Mehraufwand zu minimieren. Man einigte sich auf eine Testphase bei den nun bestehenden 28 Grad Wassertemperatur für die kommenden zwei Wochen. Wäre dies den Teilnehmern zu kühl, wird man nochmals zusammenkommen, um über die Finanzierung der 50 Euro Preiserhöhung pro Übungsabend zu entscheiden.

Vorausgegangen war die Kündigung des Vertrages mit dem Behindertensportverein durch die Stadt, der eine Bereitstellung der Wassertemperatur für die Wassergymnastik am Donnerstagabend auf 30 Grad gewährleistete. In einer nichtöffentlichen Gemeinderatsitzung wurde auf Vorschlag von Michael Scholz von der Bäderkompetenz Freiburg beschlossen, die Warmbadetage am Wochenende mit 30 Grad aus Kostengründen zu streichen und dafür das Wasser generell auf 28 Grad zu erwärmen. Was für sportliche Schwimmer eher zu warm ist, ist aber für die älteren Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen zu kühl.