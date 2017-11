Hüfingen Mit vielen Helfern gelingt Weg in ein neues Leben

Kubrom hat sich sehr angestrengt, sich an die deutschen Verhältnisse anzupassen. Er ist pünktlich, zuverlässig und ehrlich – bei seinen Arbeitskollegen ist er beliebt und anerkannt, denn er macht seine Arbeit gut, bescheinigen sie ihm. Lediglich in der Schule brauche er Unterstützung, da er Schwierigkeiten habe, alles zu verstehen. Eine Anfrage zum Nachhilfeunterricht blieb bis jetzt offen und Freunde, die ihm helfen könnten, hat er bis jetzt noch keine gefunden.

In seiner Freizeit trifft er Bekannte aus Eritrea und anderen Ländern, die er durch seine Unterbringung in Hüfingen kennengelernt hat. Samstags fährt er mit Kollegen zum christlich-orthodoxen Gottesdienst nach Schwenningen. Durch die Freundschaft zu einer italienischen Familie hat er nun eine eigene kleine Wohnung in Hüfingen bezogen. Sein Arbeitskollege Miguel Quilamba, der auch in Hüfingen lebt, nimmt ihn im Auto mit zur Arbeit.

Singen ist seine große Leidenschaft

Kubrom, der einen deutschen Pass besitzt und damit gute Chancen hat, zu bleiben, singt leidenschaftlich gerne und geht im Sommer im Riedsee schwimmen. Er ist froh, dass er von den Flüchtlingshelfern so gut unterstützt wird.