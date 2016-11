Hüfingen Mit Sportsitz zum Innungssieg

Benz profitierte während seiner Ausbildung von den vielfältigen Arbeitsgebieten einer kleineren St. Georgener Polster- und Ledermanufaktur. Seine damalige Chefin Christiane Oldach erkannte früh seine handwerkliche Begabung. So war der Kammersieg mit einem lederbezogenen Fahrzeugsportsitz der Lohn für all die Mühen und irgendwie die Folge der Begeisterung, die der 22 Jahre junge Mundelfinger für seinen Beruf aufbrachte.

Seine erste Arbeitsstelle nach der Gesellenprüfung trat Marco Benz vor zwei Monaten in Münchingen-Kornwesttal an, wo er für eine Autosattlerei tätig ist. Seine ersten intensiven Begegnungen mit dem Handwerk hatte Marco Benz während seiner Zeit in der Schwenninger Walldorfschule. "Von Beginn an hatte er dort ein Faible für die Handarbeit und alles, was damit zu tun hatte", erinnert sich Mutter Gerda. Sie präsentiert zwei Handtaschen, die ihr Sohn während dieser Zeit in Handarbeit für sie fertigte.

Die Begeisterung für das Handwerk hielt bis zum Schulabschluss an und konzentrierte sich nach einigen Berufspraktika auf den Beruf des Sattlers. Zuerst wollte Marco Benz Bootssattler werden, doch entschied sich schließlich für eine Ausbildung in St. Georgen.