Hüfingen Mit hochmoderner Technik in die Zukunft

Das Haus Fürstenberg ist der größte private Waldeigentümer in Baden-Württemberg. Um mit dem Rohstoff Holz möglichst effektiv wirtschaften zu können, wurden 1920 die Fürstlich Fürstenbergischen Holzverarbeitungsbetriebe ins Leben gerufen. Das Fürstenhaus veräußerte im Januar 2017 das Geschäftsfeld Industrieverpackungen in Hüfingen an Industrial European Wood Products Holding. Als Eigentümer der Hüfinger Immobilie und der Fürstenberg–THP (Technische Holz-Produkte) GmbH, die den Geschäftsbereich Infrastruktur produkte Eisenbahnschwellen, Telegraphenmaste, Elektrizitätsmaste, Lärmschutzwände) betreibt, bleibt das Fürstenhaus der Holzverarbeitung bis heute verbunden. Fürstenberg Holz, beziehungsweise Fürstenberg-THP, beschäftigt 42 Mitarbeiter in Hüfingen und in Neumarkt in Deutschland und in Sobeslav in der Tschechischen Republik.