Hüfingen Misok läutet seine letzte Amtszeit ein

Der Vorsitzende Alexander Misok forderte die Mitglieder auf, die vorgeschriebenen Arbeitsstunden auch abzuleisten. "Wir benötigen die Helfereinsätze in unserem Verein, um alles am Laufen zu halten und die Anlage zu pflegen" fordert er. Erfreut ist Misok, dass die Kameradschaft im Verein sehr gut funktioniert.

Um die Finanzen des Vereins, der im vergangenen Jahr sein 40-jähriges Bestehen feierte, sei es gut bestellt, obwohl ein zweifacher Kupferdiebstahl am Clubhaus für einen Schaden von rund zweieinhalb Tausend Euro sorgte. Die Bewirtung beim Bräunlinger Marathon klappte wieder bestens, das Engagement zahle sich aus. Das Wintertraining in der Halle in Donaueschingen beginnt wieder, es wird von etlichen aktiven Mitgliedern gern wahrgenommen. Bei den anstehenden Wahlen wurde Alexander Misok für weitere zwei Jahre zum Vorsitzenden gewählt. Danach wird er für dieses Amt nicht mehr zur Verfügung stehen. Rolf Laschinger wurde für ein Jahr zum Vize gewählt, danach wird er aus Altersgründen das Amt abgeben. Dieter Richter wurde als Sportwart und Stan Wengrzik als Beisitzer Technik in ihren Ämtern bestätigt.

Für 40-jährige Treue zum Verein konnten Rolf Laschinger, Christina Schwär und Helmut Sulzmann geehrt werden und nachträglich Rainer Jäger, Horst Jäggle, Manfred Schmid, Thomas Schmid und Karl-Anton Schmid. Für 25-jährige Vereinszugehörigkeit wurden Veronika Denzer, Inge Hürst und Karin Isele geehrt. Eine nachträgliche Ehrung erfuhren Gerold Votteler und Friedhilde Hettich.