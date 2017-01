Hüfingen Martina Limberger will aufhören

Die Musikapelle Fürstenberg freut sich über großen Zuspruch und ein Ende des Booms ist nicht in Sicht. 24 Zöglinge und Auszubildende stehen auf der Warteliste und setzen demnächst zum Sprung in die Musikapelle an. Hätte es eines weiteren Beweises für die Notwenigkeit eines Vereinshauses für Fürstenberg gebraucht, wäre er spätestens jetzt erbracht.

Aktuell zählt die Musikkapelle 78 Aktive, die sich für das kommende Jahr jede Menge vorgenommen haben. Zu einen steht am 22. April das Frühjahrskonzert mit der Trachtenkapelle aus Kappel in der Hüfinger Festhalle bevor. Hierzu treffen sich die Musiker noch einmal zu einem Probenwochenende. Dirigent Matthias Mayer ist sich bewusst, dass die Fasnet vor der Türe steht. Dennoch erwarte er eine entsprechende Konzentration während der Vorbereitungszeit auf das Jahreskonzert. Ein weiterer Leuchtturm im bevorstehenden Vereinsjahr steht mit der Teilnahme am Verbandmusikfest in Pfohren und dort vor allem an den Wertungsspielen bevor. Gefordert sind anspruchsvolle Pflichtstücke auf Oberstufenniveau, die es gilt, minutiös einzustudieren. Am ersten Juliwochenende steht ein Ausflug nach Pfreimd inklusive Besuch von Prag im Terminkalender und am 16. Juli ein Besuch beim Sommerfest der Harmonie aus Tennenbronn. Höhepunkt im Sommer ist das Bergfest am ersten Augustwochenende.

In die Ausbildung ihrer Musiker investierte die Musikapelle im Vorjahr 1137 Stunden. Dabei war es erneut die musikalische Früherziehung, welche bei Kindern in jungen Jahren die Begeisterung für einen Eintritt in die Musikkapelle weckte. Daneben komplettieren die Möglichkeit zum Blockflötenspiel, die Instrumentalausbildung durch ein Dutzend Ausbilder, der Übertritt in das von Florian Rothmund geleitete Vororchester und der Eintritt in die Jugendkapelle Fürstenberg-Riedböhringen das Ausbildungssystem bis zur Aufnahme in der Musikkapelle.