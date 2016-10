Hüfingen Martin Weiss lobt die Einsatzkräfte

Geübt wurde der Brandfall in einem landwirtschaftlichem Gebäude, das direkt mit dem Wohnbereich verbunden ist und nur wenige Meter Abstand zum Nachbargebäude hat. Diese Tatsache erhöhte neben dem Alter des Gebäudes den Schwierigkeitsgrad der Übung. Ebenfalls befindet sich in dem Gebäude sehr viel Staub, was zu weiteren Komplikationen führen kann.

Doch die Feuerwehr Behla meisterte diese Übung mit Bravour. Nur einige Kleinigkeiten, wie zum Beispiel der Stellplatz des Einsatzfahrzeuges wurden von Weiss als kritisch angesehen. Sein Kompliment galt dem Einsatz der Atemschutzträger, die den Innenangriff übernahmen. Ebenfalls lobte er die Riegelstellung, mit der die Männer das Feuer vor der Gefahr einer Ausbreitung eindämmten.

Ortsvorsteher Uwe Schnekenburger war ebenfalls begeistert von der riesigen Truppe. Das Proben des Ernstfalles biete Sicherheit für Feuerwehrmänner und Bürger.