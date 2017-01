Hüfingen Marcel Schwinge ist neuer Gruppenraumwart

Aufgrund des Mitgliederzuwachses und des Interesses an den Gruppenabenden steht der Kauf weiterer Trachten zur Diskussion. Auch ist geplant, das Thema Bau, Kauf oder Miete einer Hütte, die als Lagerraum dienen soll, im Gespräch mit anderen Vereinen im Ort zu reaktivieren.

Judith Albicker skizzierte mit der Teilnahme an den Kreisveranstaltungen und an den Gruppenabenden den Jahresablauf. Insbesondere hob sie die von der Ortsgruppe organisierte Veranstaltungen am Vorabend von "Bappä-Tag" und des "Kreisirgendwas-Turnier" hervor. Vorsitzende Victoria Sulzmann erinnerte an den Dorfputz, an dem sich die Ortsgruppe traditionell in hauptverantwortlicher Rolle beteiligt.

Aufgrund zunehmender Klagen über Lärmbelästigung und des zeitweise vernachlässigten Unterhalts appellierte Ortsvorsteher Hans-Peter Münzer, das Management des Gruppenraumes zu optimieren. Zudem bemängelte er den sorglosen Umgang in der Bedienung der Heizkörper, die auch außerhalb der Nutzung auf höchster Heizstufe laufen. Die Landjugend sei sich der Problematik bewusst und einigte sich bereits in den vorangegangen Neuwahlen darauf, mit Marcel Schwinge einen Gruppenraumwart zu bestimmen. Er soll nun als weiteres Mitglied in den Vorstand integriert werden.