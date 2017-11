Hüfingen Lösungen erwünscht

Es geht zu einen um die exakte Gestaltung eines Anbaus am Feuerwehrgerätehaus in Behla. In der Sitzung vom 19. Oktober waren die Pläne im Gemeinderat präsentiert worden und sahen eine Erweiterung an der Südseite des Rathauses in Behla vor. Der Rat forderte damals, auch eine alternative Planung aufzuzeigen. Heute soll daher eine Variante vorgestellt werden, bei der der Anbau an der Ostseite gemacht wird. Vorteil hier wäre eine bessere bauliche Nutzung der Flächen südlich des Rathauses.

Auf der Tagesordnung steht außerdem die Sanierung des Rathausgebäudes in Sumpfohren. Hier wird zur Diskussion gestellt, aus welchem Material die Fenster sein sollen. Bisher wurde in Holzbauweise ausgeschrieben. Die Alternativen wird der Rat heute diskutieren.

Ausschuss tagt