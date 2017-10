Hüfingen Leerstand bereitet Kreis Probleme

Die Situation ist heute eine andere. Zwar leben derzeit 44 Flüchtlinge in Hüfingen, verteilt auf den Löwen und Wohnungen auf dem Hohen, am Bahnhof, in Mundelfingen und Behla, doch die nach der Fertigstellung vorübergehend belegten Wohnungen bei Magu stehen leer. Ob hier jemals wieder Flüchtlinge einziehen werden, hängt von laufenden Verhandlungen ab. Denn der Kreis würde den Vertrag am liebsten vorzeitig auflösen.

"Der Landkreis hat die beiden Gebäude der Firma Magu im Auftrag des Landes bis 31. Dezember 2021 angemietet", sagt Pressesprecherin Heike Frank. "Im Zusammenhang mit einem Rückgang an Flüchtlingszugängen laufen schon seit einiger Zeit Verhandlungen, ob eines oder beide Gebäude vorzeitig abgegeben oder von einem anderen Mieter übernommen werden können." Bis zum Abschluss dieser Verhandlungen werde man diese Gebäude so gut wie nicht mehr mit Flüchtlingen belegen, um gegebenenfalls eine zügige Übergabe bewerkstelligen zu können, meint Frank. Möglich sei dies, weil in anderen Flüchtlingsunterkünften des Kreises noch ausreichend Kapazitäten vorhanden seien.

Sollten die Verhandlungen nicht nach dem Wunsch des Landratsamts verlaufen und keine zeitnahe Übernahme der Gebäuden durch Dritte möglich ist, werde, so Frank, der Landkreis wohl wieder eine Belegung vornehmen und dafür eine Aufgabe anderer Unterkünfte anstreben. Damit werden Vorgaben des Landes umgesetzt, die den Abbau vorsehen.