Hüfingen Leerer Löschteich ist Herausforderung

Die Herbstprobe der Feuerwehr fand auf dem Werksgelände der FTHP Holzindustrie Fürst zu Fürstenberg GmbH im Bereich der Imprägnieranlage statt.

Hüfingen. Die Übungsannahme: In der Halle war ein Kessel wegen zu hohen Drucks explodiert. Die Folge war eine starke Rauchentwicklung in der Halle, ein Arbeiter wurde darin vermisst. Durch die starke Druckwelle geriet ein Holzstapel vor der Tür ins Rutschen, zwei Arbeiter wurden unter den umgefallenen Holzmasten eingeklemmt. Ein Radladerfahrer, der an dieser Stelle im Einsatz war, stand unter Schock.

Die Aufgabe für die 44 Einsatzkräfte bestand in der Rettung der verletzten und vermissten Personen sowie in der Verhinderung eines Brandes in der Halle. Unterstützt wurden sie dabei von zwölf Mitgliedern der Werksfeuerwehr Fürstenberg Holz, die in Riegelstellung einen Brandübergriff auf die angrenzende Halle verhinderten.