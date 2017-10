Hüfingen Landfrauen werfen Blick voraus

Hüfingen-Hausen vor Wald. Bei den Landfrauen ist in den kommenden Monaten wieder viel geboten: Bei der Hauptversammlung stellte die Vorsitzende Annette Eppinger die vielen Termine für das laufende Vereinsjahr vor.

Der erste Kurs der Wintergymnastik am Montagabend hat bereits begonnen. Es sind noch Plätze frei. Im Dezember stehen der Besuch eines Weihnachtsmarktes (in diesem Jahr vielleicht nach Baden-Baden), der Neujahrsausflug nach Pfaffenweiler in die Seidenmalerei, Weihnachtsbrötle-Backen mit Kindern, Besichtigung der Metzgerei Kramer in Hüfingen, miteinander Kochen mit dem Thermomix, ein Kinoabend in Neustadt, Fasnet, Straßenfest, Hegau-Mundartbühne und ein Ausflug nach Rottweil auf den Testturm auf dem Veranstaltungskalender

Zur Finanzierung der Ausflüge werden die Landfrauen die Bewirtung bei der Schulmuseumsfeier in Hüfingen und beim Maschinenring in Hausen vor Wald übernehmen und mit der Teilnahme am Straßenfest die Vereinskasse füllen.